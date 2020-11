Guardiola apoia técnico do Flamengo e reclama do calendário

O futebol mundial tem sofrido com as consequências da pandemia do coronavírus. No Brasil, o calendário está especialmente pesado para equipes que disputam múltiplas competições. Sem tempo para treinar, a rotina desses times se resume a jogar, recuperar os atletas e jogar novamente.

Isso tem levado a um número maior de lesões e resultados inesperados. No último domingo, o Flamengo encerrou uma série de 12 jogos sem perder ao cair diante do São Paulo. A derrota por 4 a 1, porém, foi suficiente para que as críticas ao trabalho de Domènec Torrent voltassem com força.

O ex-auxiliar de Pep Guardiola contou com o apoio do técnico do Manchester City, na terça-feira (4). “Nosso trabalho é sobreviver. A gente seleciona os jogadores e nada mais. Treinador hoje em dia não é treinador, é gerente. Temos pouco tempo para fazer as coisas. É partida, recuperação, partida, recuperação. Muito difícil, mas o Dome tem muita qualidade, equipe fez alguns bons resultados”, afirmou Guardiola em entrevista ao Esporte Interativo, após a vitória do City sobre o Olympiacos, pela Liga dos Campeões. Guardiola revelou ainda que mantém contato frequente com o amigo. Acesse outras notícias.

(Com informações: Gazeta Esportiva)