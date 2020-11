Escola Bolshoi abre seleção on-line para novos alunos

Pela primeira vez, a Escola do Teatro Bolshoi no Brasil realiza a etapa que antecede a Seleção Nacional, para ingresso de novos alunos bolsistas, de forma on-line. As inscrições devem ser feitas pelo site com envio de um vídeo, até o dia 14 de dezembro de 2020. A Escola Bolshoi disponibilizou no YouTube instruções e o passo a passo sobre como deve ser feito esse material.

Já a etapa final, a Seleção Nacional, acontecerá nos dias 8 e 9 de janeiro de 2021, na sede da instituição, para candidatos nascidos de 2009 a 2011, que tiveram seus vídeos selecionados na etapa on-line.

A adaptação se fez necessária em decorrência da pandemia causada pelo coronavírus, para evitar aglomerações. Todos os anos, o Bolshoi Brasil passa por várias cidades do país para realizar a pré-seleção, em busca de talentos, que são convidados à participar da grande final, na sede da instituição.

A Chamada Especial, para bailarinos com conhecimento em dança, nascidos entre os anos de 2002 e 2008, também será feita por vídeo. Após a avaliação dos candidatos, o Núcleo Artístico da Escola Bolshoi entrará em contato com os pré-selecionados para agendar uma data durante o 1º semestre de 2021, a fim de realizar a etapa presencial. Uma oportunidade imperdível para aqueles que sonham em se profissionalizar na carreira e dançar pelos palcos do Brasil e do mundo.

