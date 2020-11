Série inédita aborda novas possibilidades de vida na cidade

Programação da semana traz séries e documentários variados

Em novembro, o canal Curta! contribui com a reflexão sobre novas formas de se viver no ambiente urbano com a estreia da série inédita “Cidades Possíveis”. Dirigidos por Eduardo Goldenstein, os 13 episódios circundam uma questão principal: “Que cidade queremos?”, discutida por meio de depoimentos de teóricos, agentes públicos, membros de organizações sociais e cidadãos.

A série tem como eixo central os objetivos propostos pela Agenda 2030, da ONU, no que tange ao desenvolvimento sustentável. A ideia é fomentar um olhar crítico, mas também pensar em práticas criativas que possam levar ao surgimento de formas de vida mais saudáveis, sistematicamente.

“Cidades Possíveis” traça um panorama das cidades brasileiras no início de uma década que tende a ser decisiva para a humanidade. De Mossoró (RN) a Foz de Iguaçu (PR), de Alto Paraíso (GO) a Salvador (BA), a série considera a vivência de grandes metrópoles como São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ), como também a de cidades pequenas como Entre Rios do Oeste e Piranhas. A partir daí, questiona como essas cidades encaram os desafios do desenvolvimento sustentável em meio ao embate ideológico e à circulação massiva da desinformação.

