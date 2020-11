Cuiabá encara Botafogo por vaga nas quartas de final da Copa do Brasil

Dourado leva vantagem pois venceu jogo de ida por 1 a 0

Cuiabá e Botafogo entram em campo nesta terça-feira (3), às 19h (horário de Brasília), na Arena Pantanal, na capital mato-grossense no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. No confronto de ida, o Dourado venceu por 1 a 0, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).

O duelo coloca frente a frente o vice-líder da Série B e o 14º colocado da Série A do Campeonato Brasileiro. São dois momentos diferentes. Enquanto o Dourado luta para jogar a primeira divisão, o Glorioso tentar não entrar na zona do rebaixamento. O Botafogo não vence há três partidas no Brasileirão e vive uma crise dentro e fora de campo. Logo depois da derrota para o adversário desta noite, na última terça (27), o técnico Bruno Lazaroni foi demitido. Desde então, o clube é comandado pelo técnico interino, preparador físico e de goleiros, Flávio Tenius. Mesmo com tantas mudanças, o Alvinegro carioca vem sendo bem acompanhado por Marcelo Chamusca, treinador do Cuiabá.

“Mudou um pouquinho os homens que jogam pelo lado do campo, o Nazário passou a jogar um pouco mais por dentro, o Caio Alexandre tava jogando um pouco mais adiantado. É um time que tem, nessa nova mecânica, um jogo mais de transição, com jogadores rápidos pelo lado, muito jogo por dentro, com dois bons organizadores, que são o Nazário e o Honda. Matheus Babi fazendo referência, jogador de boa estatura e bom ataque aéreo. Dois laterais que atacam muito e agridem, principalmente o Kevin, pela direita. Eles têm uma bola parada muito forte também. O Kanu e o Marcelo atacam muito bem e se jogar o Pedro Raul ou o Babi, eles têm três jogadores de boa estatura em um ataque aéreo”.

O Cuiabá não vai contar com sete jogadores, que já atuaram por outras equipes na Copa do Brasil: Everton Sena, Luiz Gustavo, Felipe Ferreira, Felipe Marques, Élton, Jenison e Marcinho. Além deles, Rafael Gava, com dores musculares, fica de fora. Por outro lado, Auremir, Romário, Ednei ficam à disposição.

O Dourado deve entrar em campo com João Carlos, Hayner, Ednei, Anderson Conceição e Lucas Hernández; Nenê Bonilha, Matheus Barbosa e Elvis; Willians Santana, Yago e Maxwell.Do lado do Botafogo, o Flávio Tenius não terá Lecaros, e Kelvin deve ser o substituto. Na frente, Matheus Babi vai comandar o ataque. Ele espera dificuldade.

“Aqui é bastante quente, abafado. Nada é fácil. Vamos correr atrás da classificação para dar tudo certo. Vai ser um jogo difícil, o Cuiabá é uma equipe que trabalha muito bem, mas a gente sabe do nosso potencial e vamos em busca da vaga”.

O Botafogo deve entrar em campo com Diego Cavalieri, Kevin, Marcelo Benevenuto e Victor Luís; Caio Alexandre, Bruno Nazário e Honda; Kelvin, Warley e Matheus Babi.

(Agência Brasil)

