Briga por causa de política termina em agressão e tiros

Filho de um candidato a vereador atirou dez vezes contra dono de um bar, em Dourados, na noite de domingo (1º). A confusão teria sido motivada por desentendimento político.

Segundo o Dourados News, o homem estava no local quando começou a conversar sobre política com o proprietário do estabelecimento. Em seguida, os dois começaram a discutir e o dono do bar passou a agredir o cliente.

O filho do candidato deixou o estabelecimento, mas retornou pouco tempo depois e efetuou pelo menos dez tiros na frente do comércio. Os disparos não acertaram a vítima e ninguém ficou ferido.

A polícia não localizou o autor dos tiros e o caso foi encaminhado à Depac de Dourados.

(Com informações do Dourados News)

