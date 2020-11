Beneficiário pode contestar suspensão de auxílio de R$ 300

O prazo para quem teve a extensão do auxílio emergencial cancelada contestar o motivo da suspensão do benefício. , se encerra hoje (02). Sendo assim os interessados em pedir a revisão, devem faze-lo pelo site da Dataprev (Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência), contudo ainda não é preciso comparecer em nenhuma agência da Caixa, lotérica ou posto de atendimento do Cadastro Único.

Dessa forma a possibilidade de contestação está em vigor, desde o último dia 24, para trabalhadores prejudicados pela pandemia da covid-19 que não são beneficiados pelo Bolsa Família – os critérios para as famílias atendidas pelo programa reclamarem a extensão do auxílio emergencial ainda serão divulgados.

Segundo o Ministério da Cidadania, os requerimentos de extensão do benefício serão acatados sempre que os reclamantes cumpram todos os requisitos para recebimento do auxílio.

Logo a Medida Provisória que instituiu o pagamento, até 31 de dezembro deste ano, de até quatro parcelas mensais de R$ 300 a título de auxílio emergencial para enfrentamento da situação de emergência pública estabeleceu que a situação dos beneficiários deve ser reavaliada mensalmente.

(Com informações: Agência Brasil)

