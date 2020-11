Guedes diz que nota de R$ 200 deve durar pouco

Menos de dois meses após o Banco Central lançar oficialmente a nova cédula de 200 reais, o ministro da Economia, Paulo Guedes, admitiu na última semana, que a criação de uma nota de mais alto valor ocorreu na contramão do que outros países têm feito e projetou que a nova cédula terá pouca duração no Brasil.

“Criamos nota de 200 reais com lobo-guará porque tínhamos um problema de logística para pagarmos o auxílio emergencial. Com o Pix (sistema de pagamentos instantâneos do BC), o futuro é menos dinheiro na mão e notas mais simples. No futuro vai acabar o lobo-guará, a nota de 200 reais, a de 100 reais. Já, já o lobo-guará vai se aposentar, terá uma carreira curta”, afirmou, em audiência pública na Comissão Mista do Congresso Nacional para o acompanhamento de medidas contra a covid-19.

Serão impressas neste ano 450 milhões de unidades da nota de 200 reais, o que representará um montante de 90 bilhões de reais aos cofres públicos. De acordo com o BC, o custo de produção da nova nota é de 325 reais por 1.000 cédulas. Para comparação, a cédula de 100 reais custa 280 reais a cada 1.000 notas produzidas. Acesse outras notícias.

(Com informações: Exame)