Corinthians avança em negociação pela contratação Jemerson

O Corinthians avançou nas conversas com o Monaco, da França, para contratar o zagueiro Jemerson, que está fora dos planos da equipe francesa e não atua desde janeiro. Se tudo der certo entre o jogador e as duas equipes, a intenção é anunciar a contratação no início da semana.

O contrato com o Timão será até o meio do ano que vem, quando também se encerraria o vínculo com o Monaco. Assim, Jemerson ficará livre para assinar de maneira definitiva.

Segundo apurado pelo L!, o jogador se mostra disposto a vir e a equipe francesa ficou mais flexível, podendo fazer a divisão de salários com o Timão. No entanto, o Corinthians demonstra cautela, pois ainda há algumas pendências a serem resolvidas antes do acerto da chegada de Jemerson.

(Com informações: Lance!)