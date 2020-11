Briga na Unei Dom Bosco termina com adolescente morto

A Sejusp MS (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Mato Grosso do Sul) informa que na noite de sábado (31), por volta de 20h, houve um desentendimento entre três adolescentes da Unidade Educacional de Internação (Unei) Dom Bosco, em Campo Grande e um deles veio a óbito, provavelmente por asfixia.

Segundo a nota, os três adolescentes tem idade de 16 anos e todos cumpriam medidas sócio-educativas por ato infracional análogo a roubo, sendo que a vítima foi internada na Unei Dom Bosco na última quinta-feira (29).

Conforme informações da Direção, não há histórico de brigas ou alterações entre os envolvidos. Após o ocorrido, a perícia criminal e a Polícia Civil estiveram no local, os internos envolvidos no fato foram encanhados à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro (Depac-Centro), onde foram ouvidos e autuados em flagrante em ato infracional análogo a homicídio sendo em seguida colocados à disposição da Justiça. Ademais, os fatos serão apurados por meio da Corregedoria da SAS/Sejusp.

A Sejusp, por meio da Superintendência de Assistência Sócio-educativa (SAS), comunicou as famílias dos adolescentes e e está prestando todo apoio necessário à família da vítima, por meio da equipe Psicossocial.