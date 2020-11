Brasil supera a marca de 160 mil mortos por covid-19; 190 em 24h

O Brasil tinha pelo menos 160.074 mortes por covid-19 até as 18h deste domingo (1). São 190 vítimas a mais que no dia anterior. Os dados são do Ministério da Saúde. O país contabiliza 5.545.705 casos de covid-19, segundo a pasta. Acréscimo de 10.100 casos em 24 horas.

Cerca de 4,9 milhões de pessoas se recuperaram da doença até o momento. Outras 404,6 mil estão em acompanhamento.

O Brasil é o 2º país com mais mortes por covid-19. Só os Estados Unidos têm mais vítimas: 236.373, até às 18h07.

A taxa coloca o Brasil na 4ª posição do ranking mundial. O Peru é o país onde a covid-19 mais mata em relação ao número de habitantes. São 1.041 mortes por milhão de pessoas. Distrito Federal, Rio de Janeiro, Roraima, Mato Grosso e Amazonas têm taxas mais altas.

