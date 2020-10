Pesquisa indica que deputado Barbosinha tem 42% na corrida à Prefeitura de Dourados

O Instituto Ranking de Pesquisa divulgou dados sobre o cenário eleitoral de Dourados. O candidato a prefeito deputado Barbosinha está na frente com 42% de intenções de voto no município.

Conforme o gráfico da pesquisa estimulada, Barbosinha (DEM) tem 42,60% ao passo que Alan Guedes (PP) tem 18,20%, Wilson Matos (PTB) tem 7,40%, Hacib Harb (Republicanos) tem 4,40%, João Carlos (PT) 3,20%, Jefeson Bezerra (PMN) tem 3% e Mauro Thronicke (PSL) tem 1,20%. Brancos, nulos, indecisos e que não souberam responder somam 20%. Na pesquisa espontânea Barbosinha tem 30,20%, Alan Guedes tem 10,40%, Wilson Matos está com 6,20%, Hacib Harb tem 4%, João Carlos aparece com 3%, Jeferson Bezerra tem 2,80%, outros teve o percentual de 1,20%. Brancos, nulos, indecisos e que não souberam responder somam 42,20%.

Rejeição

O progressista Alan Guedes é o mais rejeitado, com 13,40%. Barbosinha vem em segundo, com 9,20%, e em terceiro está Mauri Thronicke, com 8%. A pesquisa de registro MS07550/2020 Dourados foi realizada entre os dias 26 e 29 de outubro. Para 500 entrevistas, a margem de erro é de 4,4% para mais ou para menos e o índice de confiança é de 95%.

(Texto: Andrea Cruz)

Veja mais:

Ibope indica que Marquinhos Trad tem 46% de intenções de voto