Investimento na poupança ressurge na crise e cresce 39% na Capital

Durante pandemia, bancos registram alta na procura pela modalidade

A pandemia trouxe consigo muitos aprendizados e até mesmo novos hábitos. No Dia Mundial da Poupança, comemorado hoje (31), cooperativas de crédito de Campo Grande celebram o aumento de até 39,4% nas cadernetas e estimam crescimento de pelo menos 50% no número de poupadores para o próximo ano. Para quem não começou a fazer o “pé-de-meia”, especialistas destacam que é possível iniciar com pouco e mesmo assim tal quantia já fará uma grande diferença no futuro.

De acordo com dados enviados pelo Banco Central, a caderneta de poupança encerrou setembro com uma captação líquida de R$ 13,2 bilhões. No período foram depositados R$ 294 milhões e retirados R$ 280 milhões. Segundo, Ariane Zen, gerente de Relacionamento, Comunicação, Marketing e Desenvolvimento do Cooperativismo do Sicredi, a pandemia reforçou a necessidade de se ter uma reserva de emergênica. Mesmo assim, relembra que nunca é tarde para começar e que somente com essa reserva financeira será possível vencer os períodos de incertezas.

“Pelas informações abaixo, percebemos que o momento de economizar, de promover uma reserva financeira, teria que ter sido antes da pandemia. Segundo o site Valor Econômico 2020: pelo menos 61 milhões de brasileiros, pessoas Físicas Adultos, terminaram 2019 endividados, outros 48% dos Brasileiros não controlam seus próprios orçamentos em 2020. Entre os adolescentes, 4 em cada 10 jovens, até 24 anos, está ou já esteve com seu nome comprometido junto aos órgãos reguladores de créditos. Nas Pessoas Jurídicas, donos de empresas encerraram o ano com recorde de endividamentos”, explicou.

Ariane reforça ainda que, somente no mês de setembro, a carteira de poupança do Sicredi chegou a 20,8 bilhões. O que representa um crescimento de 39,4% sobre o mesmo período do ano passado (2019) quando tínhamos 14,9 bilhões. Ela afirma ainda, que o importante é, em caso de perda de renda ou diminuição de renda, precisamos criar oportunidades, e somente teremos isso, se tivermos alguma reserva financeira.

“Varia de instituição para instituição, o Sicredi possui a abertura de poupança no valor inicial de R$ 20,00. Então, não espere sobrar para guardar. Você precisar colocar um valor de Investimento para você, independentemente do valor, mas, que te ajude na segurança financeira. Não precisa ser muito. R$ 50 por mês numa poupança não doem no bolso. Em tempo de pandemia, não são somente ‘emergências’, vimos oportunidades sensacionais aparecendo, e somente quem tem uma reserva financeira irá usufruir destas oportunidades”, pontuou.

