Paraíso feminino: tendências da moda verão 2021

Especialista conta quais são as roupas que dominarão seu closet na temporada mais quente do ano

Banhada pela luz solar, a estação mais quente do ano já chegou e promete altas temperaturas. As tendências são reflexos dos acontecimentos do cotidiano, por isso, no mundo da moda a estação promete trazer peças versáteis, libertadoras e que transmitem no dia a dia looks mais arrumados e com enorme facilidade.

Haverão muitos clássicos revisitados, texturas sofisticadas, valorização do feito à mão e o básico. Tem tudo para todos os gostos, partindo dos extremos e passando também por quem gosta do equilíbrio do meio-termo.

De acordo com a professora do curso de Designer de Moda da Uniderp, Milena Cássia, cores e estampas aparecem como opções para todos os gostos: das mais vibrantes e intensas, às pálidas e adocicadas, passando, inclusive, pelos tons neon.

“Criatividade e originalidade são os pilares das cores do verão 2021. São tons que remetem a natureza como o laranja Marigold, o azul Cerulean, o marrom Rust, o amarelo lluminating, o azul French Blue, o verde Green Ash, o coral Burnt Coral, o verde Mint e o violeta Amethyst Orchid”, revela a especialista.

Animal Print e Poá

Com nível de ousadia de 0 a 10, o animal print continua firme e forte na temporada de verão: estampas de onça e cobra são as dominantes, mas o leopardo, girafa e zebra também fazem parte dos looks à la selva urbana.

“Além das famosas estampas de onça e cobra, o leopardo, girafa e zebra também estarão presentes. O poá, uma estampa clássica, continuará em alta neste verão em peças leves trazendo muita feminilidade. Listras e xadrez estarão presentes em um mix de tons vibrantes”, afirma.

Moda lastex

O lastex é um fio elástico que quando aplicado em um tecido cria um efeito franzido lindo. A blusa de lastex é definitivamente uma das peças dos anos 90 que mais define e dá imagem à década e recentemente ela voltou com tudo.

“A moda do lastex é bem jovem e descontraída e, com certeza, será muito bem-vinda no alto verão para criar looks leves, informais e confortáveis”, garante.

Tamancos de madeira

As febres da moda vão e voltam, mas não são unanimidades entre os fashionistas. Esse é o caso dos tamancos usados nos anos 70, com salto de madeira. Depois de um revival na década de 90, o fato é que eles voltaram.

“Os tamancos refletem muito o verão pois deixam os dedos a mostra e são muito versáteis. Nesta estação estarão presentes em várias versões coloridas, com o bico quadrado, saltos de acrílico, tiras transparentes entre outros elementos muito modernos e leves”, esclarece a docente.

Tie-dye

Segundo Milena, a tendência do tie-dye foi um estouro em 2020 e continua em 2021 com força total, renovando os ares hippie, calças, shorts, blusas e vestidos chegam com uma versão mais sofisticada.

Calça mom e baggy

O modelo mom, muito mais que o baggy, continua como uma tendência para o próximo ano criando várias combinações que harmonizam bem com as novas tendências.

Mas antes de sair comprando roupas da nova tendência, a designer de moda aconselha: “O ideal é se perguntar se aquela peça faz sentido para você, se está de acordo com seu estilo; se combina com as peças que você tem no seu guarda-roupa e se será uma peça que você usará com facilidade. Se a resposta for sim, com certeza essa tendência será um sucesso no seu closet”, finaliza.

Tendências moda verão 2021

* Loungewear: peças que refletem o desejo do conforto;

* Oversize: peças largas que trazem mobilidade e conforto;

* Mix de estampas: mistura de estampas formando um patchwork que remete à necessidade de reinventar o que já existe;

* Brilho: a busca por um tempo mais feliz, por esperança;

* Foco no Top: evidenciar as peças da parte superior (mais elaboradas) e buscar o conforto para a parte de baixo;

* Tricô e crochê: peças feitas à mão;

* Bege: sofisticado e simples ao mesmo tempo;

* Total branco: contrapondo estampas e cores vibrantes, traz a sensação de pureza, paz, calma necessária para esse momento;

* Lingerie como peça central: composições formais e casuais;

* Transparência: remetem ao sentimento de leveza, ao lúdico e ao universo dos sonhos;

* Ombro a ombro: tendência dos anos 70 proporcionam a liberdade de movimentos libertadores da época;

* Fishnet: remete a peças artesanais e improvisadas o que garante muito estilo e versatilidade;

* Anos 80 e 90: referências de elementos como mangas bufantes, cós alto, tie-dye;

(Bruna Marques)