Choque recupera carros roubados e dois são presos

O Batalhão de Choque recuperou três carros roubados e prendeu dois homens nesta sexta-feira (30), em Campo Grande. Foi o motorista do caminhão guincho que transportava os veículos para Ponta Porã que acionou a equipe.

Segundo a polícia, os agentes faziam fiscalização durante a Operação Hórus quando receberam a denúncia do motorista. Ele disse que dois dos veículos estavam em uma oficina no bairro Los Angeles e que um deles estava com o motor travado. Além disso, o outro carro teria vindo de uma transportadora em São Paulo.

Durante a vistoria, o Choque constatou que os três carros eram roubados. Os policias foram até a oficina onde os veículos estavam e o mecânico informou que três homens estiveram no local para pegar os veículos.

A equipe foi até a casa de um dos suspeitos, identificado como Paraguai, que relatou que os carros era do comparsa. Esse outro homem foi abordado pelos policiais e confessou ser dono dos veículos. A dupla foi presa.

