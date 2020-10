Quatro projetos são aprovados na sessão desta quinta-feira

Durante a sessão nesta quinta-feira (29), os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande aprovaram quatro projetos de lei.

As propostas estavam pautadas para análise na terça-feira (27), mas a sessão foi cancelada em sinal de respeito pelo falecimento de Hermes Salineiro, pai do vereador André Salineiro.

Em primeira discussão, os vereadores aprovaram dois projetos de lei da vereadora Dharleng Campos. O primeiro, de nº 9.788/20, inclui a Festa de Santa Luzia no calendário oficial de eventos do Município de Campo Grande, a ser realizada, anualmente, no dia 13 de dezembro. A Festa em honra a Santa Luzia é um evento tradicional no Bairro Santa Luzia que acontece há mais de 50 anos.

E também o Projeto de Lei 9.795/20, que autoriza a implantação de caixas coletoras de máscaras usadas em Campo Grande. O objetivo é distribuí-las em pontos estratégicos da cidade, como forma de prevenir e minimizar o contágio do Covid-19.

Em segunda discussão, foi aprovado o Projeto de Lei 9.449/19, de autoria do vereador Dr. Cury, que dispõe sobre a liberação de entrada de animais de estimação em casas de repouso destinadas à população idosa.

E, ainda, o Projeto de Lei 9.839/20, que denomina de “Área de Recreação e Lazer Dudu – Luiz Eduardo Martins Gonçalves”, localizada no Bairro Aero Rancho, parcelamento Jardim das Hortênsias I, em Campo Grande. A proposta é do vereador Carlão. Dudu nasceu, cresceu e estudava no bairro. Em 2007, aos 10 anos de idade, ele foi assassinado. O caso gerou bastante comoção na cidade, pois foram quase dois anos de buscas pelo menino até a identificação dos autores do crime.

*Com informações da Assessoria

