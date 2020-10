Dólar encerra sessão em alta de 1.42% e bate R$ 5.76

O dólar fechou a sessão desta quarta-feira (28) em alta de 1.42% , cotado a R$ 5.76. O valor bateu uma nova máxima de encerramento desde 15 de maio (5,8392).

Conforme informações da Reuters, no pico do pregão, a moeda norte-americana foi a R$ 5,79 reais, maior nível intradiário desde 18 de maio, data em que chegou a superar a marca de R$5,80. Na B3, o dólar futuro de maior liquidez tinha alta de 0.94%, a R$ 5.76.

Já o Ibovespa caiu 4.25%, a 95.368,76 pontos, com todos os 77 papéis de sua carteira em queda, ampliando as perdas na semana para 5,8%. No mês, acumula agora elevação de apenas 0,81%. O volume financeiro somou 29,4 bilhões de reais.

(Com informações da Reuters)