Famílias afetadas pela pandemia recebem cestas básicas

Para minimizar os impactos causados pela crise gerada pela pandemia, o movimento “Energia do Bem” entregou 200 cestas básicas em seis bairros de Campo Grande. Essa é a primeira etapa de um projeto que deve se estender no mês de novembro e dezembro.

Famílias dos bairros Dom Antônio Barbosa, Residencial José Teruel Filho, Jardim Colorado, Parque dos Sabias, Comunidade da Lagoa e Parque do Sol receberam as cestas básicas que foram doadas pela Energisa em parceria com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).

A ação tem o objetivo ajudar as famílias afetadas pela pandemia. As doações são feitas em onze estados no Brasil.

(Com informações da Assessoria)