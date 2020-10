Choque prende motorista com caminhonete lotada de droga

Homem de 32 anos foi preso em flagrante por policiais do Batalhão de Choque com cerca de uma tonelada de maconha. O caso foi na tarde de segunda-feira (26), durante a Operação Hórus, no bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande.

Segundo a polícia, as equipes realizavam patrulhamento na BR-163 quando flagraram uma caminhonete na contramão. Quando o motorista viu a viatura do Choque, ficou assustado e foi abordado pelos policias. Ele não respeitou a ordem de parada e tentou fugir.

Os agentes solicitaram o apoio de outras viaturas que fizeram bloqueios. Durante a tentativa de fuga, o motorista da caminhonete perdeu o controle do veículo e colidiu em uma máquina agrícola esteira. Com o forte impacto, vários tabletes de maconha foram lançados para fora da carroceria.

Além da carroceria, no interior do veículo havia mais entorpecente, o que totalizou quase 985 quilos. Para a polícia, o motorista disse que é natural de São Paulo e mora, atualmente, em Cuiabá, no Mato Grosso. Ele ainda contou que foi contrato para levar o veículo para Goiânia, em Goiás.

A droga, a caminhonete e o suspeito foram encaminhados à Delegacia.

Confira o vídeo: