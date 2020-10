Brasil tem 549 novas mortes por covid-19

Dados do Ministério da Saúde, desta terça-feira (27), apontam que o Brasil registrou 549 novos óbito pela covid-19, elevando o total de mortes em decorrência da doença para 157.946.

O país contabilizou mais 29.787 casos do novo coronavírus em 24 horas, modificando o número total de infectados para 5.439.641.

O Brasil está apresentando queda nos números, tanto de casos e mortes. O pico da pandemia foi no mês de julho, quando eram notificados em média 50 mil diagnósticos positivos e mais de 1 mil óbitos por dia.

Mundialmente, o Brasil é o segundo com mais mortes provocadas pelo coronavírus, atrás apenas dos Estados Unidos. Entre os países com maior número de casos, o Brasil é o terceiro no mundo, atrás dos EUA e da Índia.

De acordo com o ministério, 4.904.046 pessoas já se recuperaram da covid-19 no Brasil, e 377.649 estão em acompanhamento.

