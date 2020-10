Série D: Apesar de empate, ABC-RN mantém liderança do Grupo 8

Time potiguar ficou no 0 a 0 em casa com o Coruripe-AL

O empate sem gols na tarde desta segunda-feira (26), entre ABC-RN e Coruripe-AL, não foi bom para ninguém. O resultado impediu que os potiguares disparassem na liderança do Grupo 8 da Série D do Campeonato Brasileiro. Os alagoanos perderam a chance de entrar na zona de classificação da chave. Válida pela nona rodada da Série D, a partida em Natal (RN), no estádio Maria Lamas Farache, o Frasqueirão, foi transmitida ao vivo pela TV Brasil.

O ABC foi a 16 pontos e segue em primeiro lugar, um ponto a frente do Central-PE. O Alvinegro esteve com a ponta ameaçada pelo Vitória da Conquista-BA, mas o clube baiano, também nesta tarde, perdeu de virada para o Itabaiana-SE, por 3 a 2. Com 11 pontos, o Coruripe ocupa a sexta posição, três pontos atrás do Itabaiana – quarto colocado e último time no G-4 – e a dois do Potiguar-RN, que aparece em quinto lugar.

Com o resultado, o Mais Querido chegou aos 16 pontos e, com os resultados de momento, ficou na 2ª posição na classificação do Grupo A-4. O próximo jogo está marcado para o domingo (01/11), contra o Potiguar de Mossoró, às 16h, no Frasqueirão. — ABC Futebol Clube (@ABCFC) October 26, 2020

Jogo

Os dois times foram a campo com problemas. Além de dois contundidos, o ABC anunciou no sábado (24) que cinco atletas haviam testado positivo para o novo coronavírus (covid-19). O Coruripe, por sua vez, não pôde ter o técnico Elenilson Santos no banco de reservas – o treinador foi expulso na rodada anterior e acompanhou a partida nas arquibancadas do Frasqueirão. O auxiliar Paulo Sérgio comandou a equipe em Natal.

O primeiro tempo foi, praticamente, ataque do ABC contra defesa do Coruripe. Em duas bobeadas, a zaga alagoana quase consagrou Ivanaldo, mas faltou pontaria ao jogador alvinegro. Aos quatro minutos, o atacante aproveitou um erro de passes próximo à grande área e bateu à direita da meta. Aos 31, após um corte do zagueiro Lázaro, a bola subiu e Ivanaldo cabeceou em cima do goleiro Alexandre.

O Coruripe equilibrou as ações na segunda etapa, mas só assustou mesmo na bola parada. A melhor chance foi logo aos três minutos, em cabeçada forte do volante Jair defendida pelo goleiro Rafael, após cobrança de falta do meia Renato. O ABC acumulou passes errados, finalizações ruins de fora da área e impedimentos em sequência. Sem efetividade, as equipes mantiveram o placar inalterado.

Os dois times retornam a campo no próximo sábado (31). Às 15h30 (horário de Brasília), o Coruripe recebe o Jacyobá-BA, lanterna do Grupo 4, no estádio Gérson Amaral, na cidade de Coruripe (AL). O ABC também atua em casa, diante do Potiguar, no Frasqueirão. As partidas são válidas pela 10ª rodada da competição.

Confira a tabela de classificação da Série D do Campeonato Brasileiro.

(Agência Brasil)