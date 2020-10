Malvino Salvador testa positivo para a covid-19

Malvino Salvador testou positivo para a Covid-19. O ator havia realizado exames, que deram negativo, no entanto, realizou um novo teste que deu positivo após voltar da viagem para Fernando de Noronha. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa.

“O ator Malvino Salvador testou positivo para Covid, mas está assintomático e cumprindo a quarentena necessária”, informou a assessoria.

Do grupo de viagem do ator, nove pessoas testaram positivo. No entanto, sua esposa, Kyra Gracie, que está grávida, e as duas filhas do casal testaram negativo.

Sofia, de 11 anos, primogênita de Malvino com Ana Ceolin, também negativou para o coronavírus.

(Texto: Famosidades)