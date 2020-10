Governador pede a Bolsonaro recursos para Pantanal

Governador Reinaldo Azambuja esteve com o presidente Jair Bolsonaro e solicitou recursos para melhorar a estrutura de combate a incêndio no Pantanal, além de celeridade no processo de relicitação da Malha Oeste que vai de São Paulo a Corumbá. A reunião foi nesta segunda-feira (26), no Palácio do Planalto.

No encontro, Azambuja apresentou um projeto de conservação do Pantanal por meio da otimização dos serviços de prevenção e combate a incêndios florestais prestados pelo Corpo de Bombeiros Militar.

A proposta é de um convênio para a aquisição de um helicóptero para operações de salvamento e resgate, de um avião Air Tractor de combate a incêndios florestais e de um caminhão tanque para abastecimento das aeronaves. O investimento de R$ 84,8 milhões seria feito por meio do Fundo de Direitos Difusos, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, além de contrapartida estadual.

Segundo o governador, o presidente garantiu que os dois projetos serão encaminhadas aos ministérios da Justiça e Segurança Pública e de Infraestrutura para análise.

Reinaldo Azambuja destacou que o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad) e a Defesa Civil têm emitido avisos e alertas meteorológicos de baixa umidade relativa e que o Corpo de Bombeiro Militar de Mato Grosso do Sul empreende todos os recursos materiais e humanos disponíveis no controle desse cenário.

“O presidente Jair Bolsonaro foi muito receptivo aos nossos pedidos, demonstrando interesse pelas soluções apresentadas para viabilizar as ações de prevenção e combate de incêndios no Pantanal e reforçou interesse do Governo federal em alavancar a estrutura logística das ferrovias brasileiras destacando a importância da Malha Oeste”, afirmou Reinaldo Azambuja.

(Com informações do Portal do Governo do Estado)

