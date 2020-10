Travesti é baleada na Vila Progresso

Travesti de 26 anos foi baleada pelo menos quatro vezes na madrugada deste domingo (25), no bairro Vila Progresso, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a travesti estava com uma amiga na rua Carlinda Tognini com Oclécio Barbosa Martins, quando surgiu um carro preto e o motorista atirou várias vezes contra a vítima. Após efetuar os disparos, o suspeito fugiu do local.

A travesti foi baleada quatro vezes, na região do tórax e na mão. Ela saiu correndo e acabou caindo em frente a um ponto de ônibus. O corpo de bombeiros foi acionado e a vítima foi encaminhada para a Santa Casa. O caso foi registrado na Depac Cepol.

