Santos aguarda retorno de Marinho e Veríssimo contra o Fluminense

Nos últimos cinco jogos, o zagueiro Lucas Veríssimo e o atacante Marinho só atuaram em um. No entanto, mesmo desfalcado de dois dos seus principais jogadores, o técnico Cuca ‘se virou’ e conseguiu manter a boa fase do Santos: foram duas vitórias, um empate e uma derrota nas partidas sem a dupla, que tem chance de voltar neste domingo (25) contra o Fluminense, às 15h (de MS), pela 18ª rodada do Brasileirão.

As primeiras duas partidas do período sem os dois jogadores ainda tiveram o agravante do desfalque de Soteldo, com a seleção venezuelana. Cuca precisou fazer improvisações no período e acabou criando novas opções dentro do próprio elenco santista, em sua avaliação curto para o Brasileirão. No último compromisso, vitória por 2 a 1 sobre o Defensa y Justicia (ARG), pela jogo de despedida da fase de grupo da Copa Libertadores, Cuca armou a equipe com Soteldo e Kaio Jorge como dupla de ataque. O Menino da Vila atuando caindo mais pelo lado direito, alternando do 4-3-3 convencional da equipe. Como Laércio não está inscrito no torneio, Luiz Felipe voltou a substituir Veríssimo, enquanto, em teoria, Arthur Gomes ficou com a vaga de Marinho, mas desempenhou função diferente em campo.

Agora, com o provável retorno dos dois jogadores contra o Fluminense, neste domingo (25), às 16h, no Maracanã, pela 18ª rodada do Brasileirão, o Santos ganha força para tentar engatar a terceira vitória consecutiva após a quebra da invencibilidade. O jogo é um confronto direto entre as equipes pelo G-6. O Santos soma 27 pontos e ocupa a quinta colocação, enquanto o Fluminense é o sexto com 26 pontos.

Cuca deve mandar a campo um time com João Paulo; Madson, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Diego Pituca, Jobson e Jean Mota; Marinho, Lucas Braga (Marcos Leonardo ou Arthur Gomes) e Soteldo. Já o Tricolor carioca comandado por Odair Hellmann deve ir a campo com Muriel; Igor Julião, Nino, Luccas Claro e Danilo Barcelos;i Dodi, Hudson e Michel Araújo (André); Nenê, Wellington Silva (Marcos Paulo) e Fred. A partida terá como juiz principal Anderson Daronco (RS).

