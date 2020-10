Ebook conta histórias da região do Segredo, Prosa e Anhanduí

Disponível através de endereço eletrônico e QR Code, o ebook “Segredos em Prosa” foi produzido por alunos da Escola Estadual Professor Silvio Oliveira dos Santos. A obra conta histórias dos moradores que residem próximos aos córregos Segredo, Prosa e do rio Anhanduí, e será lançada no Dia Nacional do Livro (29).

Em sua primeira edição o livro digital intitulava-se “Ebook Memórias”, feito por 16 estudantes do 1º ano do ensino médio, para a I Feira Científica Cultural Silvio (FECCS) da Escola Estadual Professor Silvio Oliveira dos Santos. São 17 capítulos, cada qual uma história de vida. Na 2ª edição a obra ganha o título “Segredos em prosa”, homônimo ao projeto escolar, acrescido do subtítulo “As memórias dos moradores do entorno dos córregos Segredo e Prosa e às margens do rio Anhanduí”.

Textos da primeira edição foram revisados pelas professoras Mirian Duran Leite e Edna Pita da área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, coorientadoras do projeto. A diagramação de 2019 ficou por conta da profª Mirian Duran Leite e o estudante Guilherme Cardoso, hoje ex-aluno da escola.

Entre as novidades da versão 2020 o livro digital recebe um novo projeto gráfico e diagramação do publicitário Ado Biagi e fotografias da fotógrafa e Engenheira Sanitarista e Ambiental Priscilla Cristiane Bigetti, sob a coorientação da professora Maisa Almeida.

Essa segunda edição trouxe um novo layout ao projeto interdisciplinar já existente, um produto científico elaborado para feira da escola com o protagonismo e autoria do estudante, ilustrado com fotos da internet.

“Procurei trazer para a fotografia um olhar sensível, demonstrando os avanços da ocupação do entorno dos córregos Prosa e Segredo, bem como demonstrando a beleza de Campo Grande e a necessidade de preservação dos recursos hídricos”, comenta Priscilla Cristiane Bigetti.

Recompensa

Participar da décima edição da Feira de Tecnologias, Engenharias e Ciências de Mato Grosso do Sul (FetecMS), esse ano, era o objetivo e mesmo diante da pandemia os estudantes deram continuidade no projeto de forma remota. Os finalistas receberam prêmios em duas categorias: Prêmio Abric de Incentivo à Ciência da Associação Brasileira de Incentivo à Ciência (Abric) e V Expedição Científica ao Pantanal. Com isso, os alunos agora irão para uma expedição no Pantanal receber um prêmio de incentivo à ciência.

Segredos em Prosa faz uma brincadeira, em relação ao gênero literário utilizado e o nome do córrego na região, assim como seu confluente era nomeado em alusão ao antigo segredo espalhado na região, que gerou o primeiro grande escândalo da cidade, como conta o coordenador e professor Cesar. Assim, os alunos realizaram visitas em 2019 até as residências ali encontradas para resgatar histórias e verificar com os moradores o projeto de vida deles, como contribuíram para o desenvolvimento da cidade.

Quem acessar o E-book, nos capítulos 4, 5, 8, 9 e 10 do livro digital, verá a contribuição do fotógrafo Valentin Manieri, do jornal O Estado, para a ilustração da obra, com imagens de arquivo que revelam enchentes e diversos problemas enfrentados pelos moradores do local.

(Reportagem completa na página 15 da versão digital do Jornal O Estado)

