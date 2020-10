Apontado como substituto do arroz, macarrão sobe 54,4%

Na última pesquisa, o produto apresentou variação de 201,12%

Nem mesmo o macarrão está dando conta de substituir o arroz na hora da refeição. Prova disso é que, em apenas um mês, o valor deste item subiu 54,4%. O resultado se compara com maior preço da primeira pesquisa (R$ 3,49), realizada em setembro, com o da última sexta-feira (23).

Conforme o levantamento feito pela equipe de reportagem do Jornal O Estado, em cinco supermercados, o macarrão apresentou forte variação de 201,12%, com preço médio de R$ 3,10. O menor valor foi encontrado no supermercado Nunes por R$ 1,79, enquanto no Extra está sendo vendido a R$ 5,39.

O arroz de cinco quilos teve preço médio de R$ 25,89, com diferença de 50,10% entre um estabelecimento e outro. No Extra está por R$ 19,98 e no Comper R$ 28,35. O feijão de um quilo variou 28,86% e apresentou valor médio de R$ 6,81. No Atacadão está a R$ 5,89 e no Extra e no Comper R$ 7,59.

O óleo de soja de 900 ml, da marca Concordia, variou entre R$ 5,99 e R$ 7,49. A diferença encontrada foi de 25,04% e preço médio de R$ 6,69. O açúcar refinado de um quilo está a R$ 2,85 no Atacadão e a R$ 4,43 no Comper. A variação para este item foi de 55,44% e o preço médio de R$ 3,49.

Para quem não abre mão de um bom café, a notícia, talvez seja aceitável. Este elemento, da marca três corações, variou 32,57%, com preço médio de R$ 9,5. No Atacadão é vendido por R$ 8,29 e no Extra R$ 10,99. O sal refinado de um quilo mostrou divergência de 48,19% e obteve preço médio de R$ 2,86. No Atacadão sai por R$ 2,49 e no Pires por R$ 3,69.

O extrato de tomate, da marca Elefante, apresentou diferença de 20,27% e custo médio de R$ 4,88. O valor varia entre R$ 4,39 e R$ 5,28. A farinha de trigo de um quilo pode ser encontrado por R$ 3,19 no Comper e R$ 4,99 no Extra. Para este item a diferença entre um supermercado e outro foi de 56,43% e preço médio de R$ 4,08.

Um pão francês com margarina e ovos formam uma combinação perfeita. No entanto, o preço não parece ser tão agradável assim. A cartela com 30 ovos apresentou variação significativa de 90,85% e preço médio de R$ 13,95. No Atacadão sai por R$ 9,95 e no Comper a R$ 18,99.

A margarina de 500 gramas, da marca Qually, teve diferença de 100,25% e custo médio de R$ 5,89. O preço varia entre R$ 3,99 e R$ 7,99. Enquanto isso, para comprar um quilo de pão francês, o consumidor vai gastar em média R$ 13,98. Este produto variou 70,17%. No Pires está a R$ 9,99 e no Extra por R$ 17.

