Município conclui paisagismo de novo trecho da 14 de Julho

A Prefeitura de Campo Grande concluiu mais uma etapa de paisagismo na Rua 14 de Julho. Foram plantadas 76 árvores ao longo da via, entre a Avenida Mato Grosso e a Rua Eça de Queiroz. A conclusão do trecho ocorreu ontem (23).

As mudas de ipês, pau-brasil, sibipiruna e pau-ferro vieram do viveiro municipal Flora do Cerrado. Toda a produção das árvores e infraestrutura foi elaborada pela Semadur (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana).

De acordo com a consultora socioambiental do Programa Reviva, Juliana Casadei, essa ação de plantio já pode ser considerada como parte final do projeto de paisagismo para a região. “Temos no primeiro trecho, da Avenida Fernando Corrêa até a Mato Grosso, algumas poucas reposições ainda para fazer”, disse. Conforme Casadei, cerca de dez árvores devem ser substituídas no local.

O paisagismo da Rua 14 de Julho também conta com espécies regionais para que o forte vínculo cultural seja mantido com os campo-grandenses, conforme a prefeitura. O plantio dos ipês foi inserido no projeto desenvolvido pela arquiteta e urbanista Maria Teresa Lemes Corrêa Fernandes.

Parte do Programa Reviva Campo Grande, o perímetro contemplado com o paisagismo compreende uma extensão de 1 quilômetro. Na primeira etapa do projeto, foram plantadas 180 árvores na Avenida Fernando Corrêa da Costa até a Avenida Mato Grosso.

A população poderá contemplar na avenida exemplares de ipê-amarelo, árvore da China, aldrago, ipê-branco, pau-mulato, erva-mate, pau-ferro, jacarandá-mimoso, lofantera da Amazônia, fruta de tucano, ipê-roxo e grandiúva. De acordo com a prefeitura, o paisagismo tem como objetivo promover mais qualidade de vida e conforto à população. Veja outras notícias.

(Texto: Mariana Moreira)