EUA têm maior número diário de casos de covid-19 desde início da pandemia

Os Estados Unidos registraram nessa sexta-feira (23) o maior número de novos casos diários de covid-19 desde o início da pandemia. Foram 81.210 casos em 24 horas, segundo o medidor Worldometers. O recorde anterior era de 79.012, em 24 de julho.

O país ocupa a 1ª posição tanto no número total de infectados quando nas mortes pela doença. Já são mais de 8 milhões de casos de infecção pelo novo coronavírus e 229 mil pessoas mortas por covid-19.

A alta nos números coloca os Estados Unidos em uma situação que pode ser a pior desde março, quando foi decretada a pandemia. Especialistas ouvidos pelo New York Times apontam que os números vão piorar devido à chegada do outono no hemisfério norte.

“Tem sido aumento depois de aumento, semana depois de semana”, disse o médico Tom Inglesby, diretor do Centro de Segurança de Saúde da Escola de Saúde Pública Johns Hopkins. “Nada foi feito para desacelerar as coisas.” Mais notícias.

(Com informações: Poder 360)