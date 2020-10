Sete corpos são encontrados dentro de conteiner em Assunção

Sete corpos em avançado estado de decomposição foram encontrados dentro de um contêiner nesta sexta-feira (23), em Assunção, capital do Paraguai. Dois corpos já foram identificados. O conteiner havia saído da Sérvia e foi descarregado com fertilizantes no bairro Santa Maria.

Segundo o jornal ABC Color, as vítimas seriam imigrantes ilegais que tentaram entrar na América do Sul. O contêiner teria sido desembarcado em julho deste ano e chegou em 19 de outubro no Porto Terport de Villeta. Também não é descartada a possibilidade de mais corpos.

Os corpos foram descobertos quando os funcionários da empresa abriram o contêiner hoje pela manhã. Restos de alimentos indicando uma curta viagem, foram encontrados juntos com os corpos.

Ainda de acordo com o jornal, um cartão de táxi sérvio também fora encontrado. O ABC Color alega que o tráfico ilegal de pessoas é uma prática comum na Ásia e Europa Ocidental, e as viagens geralmente são realizadas em contêineres ou até caminhões.

Em 2019, 39 pessoas foram encontradas mortas num caminhão, no East London.

(Com informações da Ponta Porã News)

