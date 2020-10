Anvisa autoriza importação de 6 mi de doses da vacina

A fabrica chinesa, Sinovac, irá importar 6 milhões de dose da vacina para covid-19. O pedido foi feito pelo Instituto Butantan e autorizado a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A vacina desenvolvida pela Sinovac, que será produzida no Brasil pelo Butantan, encontra-se atualmente em estágio final de estudo clínico com milhares de voluntários. O possível imunizante ainda não possui registro sanitário para aplicação no Brasil.

