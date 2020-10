Série D: empate com líder Novorizontino prolonga jejum do Caxias

Após 1 a 1, gaúchos chegam a seis jogos sem vitórias pelo grupo 8

O reencontro entre Novorizontino-SP e Caxias-RS pela Série D do Campeonato Brasileiro terminou empatado em 1 a 1. A igualdade desta quinta-feira (22), no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), foi transmitida ao vivo pela TV Brasil e teve gosto diferente para as equipes. Os paulistas, que tinham vencido o duelo anterior por 1 a 0, no último domingo (18), seguem na liderança do grupo 8, com 15 pontos e ainda invictos. Já os gaúchos, com 11 pontos, podem deixar o G-4 ao final da oitava rodada se o duelo entre Marcílio Dias-SC e São Luiz-RS tiver vencedor. O empate estendeu para cinco a sequência de jogos sem vitória do time grená.

51’2ºT Fim de jogo no Estádio Jorge de Biasi. Com gol do zagueiro Thiago Sales e com direito a defesa de pênalti pelo goleiro Marcelo Pitol, empatamos com o Novorizontino em 1 a 1.#GrenádoPovo #2020Grená #NOVxCAX pic.twitter.com/FfNkQ6Oq3W — S.E.R. Caxias (@sercaxias) October 22, 2020

Duas bolas paradas alçadas na área e dois gols de zagueiros em menos de três minutos. Primeiro, o lateral Ivan bateu escanteio pela direita e Thiago Sales, de primeira, pôs o Caxias na frente. Depois, o lateral Paulinho cobrou falta pela esquerda e Bruno Aguiar, na segunda trave, empatou de cabeça para o Novorizontino. Daí em diante, embora o Tigre marcasse mais presença no ataque, o ritmo do jogo caiu sensivelmente em meio ao forte calor (32ºC), com apenas 38% de umidade relativa do ar.

A temperatura não amenizou no segundo tempo, mantendo a partida cadenciada. O Novorizontino seguia no campo ofensivo e apostava, principalmente, no lado direito, onde estava a única sombra disponível no gramado. O time da casa teve a chance da virada em um pênalti cometido por Ivan, por toque de braço, contestado pelo Caxias. O goleiro Marcelo Pitol (que bateu no peito, avisando que defenderia a cobrança) não só salvou o chute do atacante Guilherme Queiroz como evitou o gol no rebote.

Nos minutos finais, apostando no desgaste do Novorizontino, a equipe grená ensaiou uma pressão e chegou duas vezes com perigo, mas sem sucesso. Em falta venenosa cobrada na intermediária, Ivan obrigou o goleiro Giovanni a fazer boa defesa, no meio do gol. No lance seguinte, após troca de passes na entrada da área, o atacante Giovane Gomez chutou cruzado, rente à trave esquerda do Tigre.

Paulistas e gaúchos voltam a campo neste domingo (25), pela nona rodada da competição. Às 15h (horário de Brasília), o Caxias recebe o Marcílio Dias. Já o Novorizontino visita o São Luiz às 19h.

Em outros dois jogos da Série D iniciados às 15h desta quinta, Potiguar-RN e Itabaiana-SE ficaram no 2 a 2 em Mossoró (RN), pelo grupo 4, enquanto o Vitória-ES foi superado em casa pelo Goiânia-GO por 2 a 1, em duelo do grupo 5.

(Agência Brasil)