Mato Grosso do Sul abriu quase 6 mil empresas em 2020

Dados da Jucems (Junta Comercial do Estado) apontam que foram abertas 5.915 empresas no estado de Mato Grosso do Sul, entre janeiro e setembro deste ano. No mesmo período ano passado, teve 5.462 negócios constituídos, ou seja, houve um aumento de 8,2% em relação a 2019.

O mês de setembro, conforme os números do órgão vinculado a Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), mostram também que foram abertas 760 novas empresas, sendo o melhor resultado para o mês da série histórica registrada desde o ano 2000.

O setor de serviços foi responsável por 62,8% das novas empresas, totalizando 478 novos negócios. Seguido pelo comércio com 257 empresas e a indústria com 25. De acordo com a atividade econômica principal, os segmentos que mais se destacaram foram transporte rodoviário de cargas (33); atividade odontológica (23); comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (23) e serviços de engenharia (20).

Para o secretário Jaime Verruck, titular da Semagro os números são extremamente positivos para Mato Grosso do Sul, refletem a confiança dos empresários na economia estadual. “Os empreendedores estão acreditando no processo de retomada e nós sugerimos cautela neste momento que ainda é de transição. O setor de serviços ao mesmo tempo que foi o mais impactado, consegue se recuperar, mostrando uma nova dinâmica da economia”, afirma.

Campo Grande foi responsável por 41,8% das novas empresas do último mês, que somam 313 cnpjs. Dourados aparece em segundo com 94 unidades, seguido por Três Lagoas com 37, junto com Ponta Porã, também com 37 novas empresas.

*Com informações da Assessoria

