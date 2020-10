Endividados recebem orientações do Procon

Mais de 300 pessoas que estão endividadas já procuraram orientações para solução do problema no Núcleo Permanente de Atendimento ao Consumidor Endividado ou Superendividado, da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), em Campo Grande.

Segundo o Procon Estadual, o consumidor pode receber dicas para não extrapolar o orçamento, orientações de cuidado com o crédito fácil, não assumir dívidas sem antes refletir e conversar com a família, ler contrato e exigir informações sobre taxas de juros mensal e anual.

Quem tiver interesse em ter o acompanhamento do Núcleo pode procurar o Procon que fica na rua 13 de junho, 930, no centro de Campo Grande. Mais informações podem ser obtidas pelo (67)3316-9800.

