Dólar sofre queda de 0.38% e vai a R$ 5.49

Após duas sessões em alta, o dólar registrou queda de 0.38% nesta quinta-feira (22). A moeda norte-americana até que oscilou entre alta de 0,19% (para 5,627 reais) e queda de 0,95% (a 5,5632 reais), mas no final do pregão cravou R$ 5.59. Ontem (21), o dólar fechou o dia cotado a R$ 5.61.

O Ibovespa fechou em alta de mais de 1% nesta quinta-feira, com as ações de bancos mais uma vez entre os principais suportes, em meio a perspectivas de melhora nos resultados do setor no terceiro trimestre.

Wall Street também encerrou no azul, endossando os ganhos no pregão brasileiro, mesmo sem um desfecho nas negociações sobre mais estímulos fiscais nos Estados Unidos.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 1,39%, a 101.954,20 pontos, segundo dados preliminares, tendo superado os 102 mil pontos na máxima da sessão, patamar que não ultrapassava desde o começo de setembro.

O volume financeiro da sessão somava 24,17 bilhões de reais.

