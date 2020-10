Simone Tebet garante amplo debate na sabatina

A presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado (CCJ), senadora Simone Tebet (MDB-MS), garantiu que a sabatina do indicado pelo presidente Jair Bolsonaro à vaga no Supremo Tribunal Federal será democrática e respeitará o amplo debate. A expectativa é de que a interpelação ao juiz federal Kassio Marques dure entre 8h e 10h.

A senadora fez referência às longas sabatinas para ministros do STF que acompanhou desde o início de seu mandato, dos ministros Edson Fachin e Alexandre Moraes. “Hoje nós teremos uma das reuniões mais importante da CCJ”, disse Simone Tebet ao explicar que as pessoas reconhecem a atribuição do Senado de fazer leis, mas que a Casa também exerce o importante papel de controlar e fiscalizar os demais Poderes e, entre esses, o dever constitucional de deliberar sobre as indicações de autoridades pelo presidente da República.

Simone lembrou que é comum ocorrerem sabatinas longas, tensas e com o início tumultuado por questões de ordem. Ela prometeu imparcialidade na condução do processo e disse que vai seguir rigorosamente o Regimento Interno.

A sabatina

Segundo Simone, os 81 senadores podem fazer questionamentos ao sabatinado. Haverá duas listas de inscrição, uma para os integrantes titulares e suplentes da CCJ e outra para os demais senadores, que queiram participar dos questionamentos. Entre interpelação, resposta, réplica e tréplica, cada parlamentar poderá ter até 30 minutos de conversa com o sabatinado.

(Texto: Andrea Cruz)