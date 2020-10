Paulo Corrêa vai tentar reeleição à presidência

A eleição para Mesa Diretora da Assembleia Legislativa está marcada para o dia 10 de dezembro, e o atual presidente da Casa, deputado Paulo Corrêa (PSDB), vai tentar a reeleição para permanecer por mais dois anos à frente do Legislativo estadual. A eleição do biênio 2021/2022 ocorre com 24 deputados estaduais de forma nominal e aberta. Pelo que tudo indica, Corrêa será reconduzido ao cargo. “Sou candidato à reeleição e vamos trabalhar junto aos nobres colegas pelos votos necessários.

Todavia, mantemos nosso trabalho com foco no enfrentamento à pandemia e a retomada do crescimento da economia e desenvolvimento do nosso Mato Grosso do Sul”, disse Paulo Corrêa. O 1º vice-presidente, deputado Eduardo Rocha (MDB), disse que apoia totalmente a reeleição de Paulo Corrêa e que tenta também reeleição ao cargo. O segundo vice-presidente, Neno Razuk (PTB), ainda não decidiu se vai concorrer a algum cargo da Mesa. Ele deve apoiar a reeleição de Paulo Corrêa, mas ainda não comentou oficialmente.

Questionado se pretende cargo na Mesa Diretora, o terceiro-secretário, deputado estadual Pedro Kemp (PT), que disputa eleição municipal em Campo Grande, disse por meio da assessoria que só vai discutir sobre a Mesa Diretora depois da eleição municipal.

(Andrea Cruz)