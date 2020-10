A decisão veio após a última reunião no Equador entre o técnico e os dirigentes do Verdão. Na conversa, Ramírez afirmou que não deseja encerrar seu ciclo no Independiente del Valle enquanto a temporada está em andamento e, portanto, o Palmeiras desistiu de contar com seus serviços.

O Palmeiras se sentiu desrespeitado no Equador porque todos os sinais recebidos eram positivos. O espanhol chegou até a indicar reforços ao clube. Um diretor jurídico do time paulista também foi ao Equador, junto com o diretor de futebol, Anderson Barros, para acertar as bases do contrato. A ideia era anunciá-lo ainda nesta quarta-feira. A comitiva viajou em um avião da Crefisa, patrocinadora do clube.

O que mais irritou a diretoria do Palmeiras foi o fato de Ramírez não ter dito em momento algum que gostaria de encerrar seu ciclo na Libertadores com o Del Valle. O anúncio só aconteceu após clube e treinador acertarem todas as pendências. Esse prazo de espera o Palmeiras não tem.

Sem Ramírez, o Palmeiras volta para a estaca zero na busca por um treinador. A intenção é manter a busca por um técnico estrangeiro. Nomes como Gabriel Heinze e Guillermo Schelotto são comentados. Rogério Ceni e Guto Ferreira foram especulados. Enquanto isso, o time continua sendo comandado pelo auxiliar Andrey Lopes. Veja mais.

