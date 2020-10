Mulher é agredida a tijoladas pelo marido e morre no hospital

Mulher de 25 anos morreu na tarde desta quarta-feira (21), em Dourados, após ser agredida a tijoladas pelo marido e passar nove dias internada no hospital.

Segundo o Site Dourados News, a moradora da Aldeia Bororó estava internada em estado gravíssimo desde o dia 11 de outubro. Ela e o marido teriam discutido e o homem de 34 anos é suspeito de espancar a vítima com um tijolo. Ele já foi identificado pela polícia.

A mulher foi golpeada em várias partes do corpo e, segundo testemunhas, o homem ainda teria usado um facão durante as agressões. A mãe do suspeito contou a polícia que o casal brigava constantemente. O caso foi registrado como feminicídio e a polícia está a procura do suspeito.

(Com informações do Dourados News)

Veja mais:

Dupla prepara “live” para lançamento de DVD gravado antes da pandemia