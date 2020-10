Lucas do Novo vai endurecer lei da transparência

Lucas Augusto da Silva de Souza, o Lucas Augusto do Novo, (Novo), 25 anos, é candidato a vereador de Campo Grande. Ele estuda Direito e trabalha na área. É ex-militar e passou pela seleção do partido para concorrer à eleição, porque não se sente representado por nenhum político. Sua principal bandeira é o respeito ao dinheiro do contribuinte. Há alguns anos, o candidato já fiscaliza e divulga para a população os gastos públicos da cidade.

Sua meta, se eleito for, é acabar com as regalias e os benefícios dos políticos. Com isso, garante que haverá economia de recursos que serão destinados para saúde, educação e segurança. “O Portal da Transparência que existe na Câmara e na prefeitura tem todas as informações, mas não chega à população e eles não colocam todas as informações como nota fiscal e o que foi realizado de serviço detalhadamente”, destacou.

Lucas Augusto do Novo diz que não esperou ser eleito para colocar suas propostas em prática. “Há umas três semanas acionei a Câmara Municipal de Campo Grande por conta de 17 vereadores que estavam atrasados na prestação de contas. Fiz um requerimento onde, se não fosse atendido, faria representação no Ministério Público e foi tudo atendido em duas semanas. Eles forneceram os dados”, contou. O candidato quer aprovar uma lei que corte pela metade as verbas indenizatórias dos parlamentares que, de acordo com ele, são de R$ 16,8 mil para carro alugado, telefonia, combustível e propaganda em redes sociais e jornal impresso.

(Texto: Rafael Belo)