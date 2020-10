CNN Brasil anuncia a contratação de Márcio Gomes, ex-Globo

A CNN Brasil anunciou na segunda-feira (19) a contratação do apresentador Márcio Gomes. Depois de 21 anos no ar na Rede Globo, o apresentador chega para ser o principal nome da expansão de operações da CNN no país, um projeto inovador que será anunciado ao mercado nas próximas semanas.

Prestes a completar 50 anos de idade, Márcio Gomes formou-se em Jornalismo, em 1992, pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) do Rio de Janeiro. Apesar de ter nascido e estudado na capital fluminense, ele começou a carreira na TV Globo em São Paulo.

Em duas décadas de empresa, foi repórter, âncora do canal de notícias do grupo, apresentador de programas nacionais e correspondente internacional em Tóquio, no Japão.

Márcio Gomes deixa a TV Globo como um dos poucos jornalistas que já apresentou todos os telejornais diários da emissora: “Jornal Nacional”, “Bom Dia Brasil”, as duas edições locais de São Paulo e Rio, “Jornal Hoje” e “Jornal da Globo”.

“Márcio Gomes é um dos principais nomes da TV e chega para somar ao nosso elenco de grandes talentos. É um profissional completo, de alto gabarito. Além de ser conhecido por sua correção e caráter, é muito querido e respeitado pelo público de todo o Brasil. A partir de agora, ele estará todos os dias no ar e como protagonista de mais um projeto de inovação do nosso canal”, afirmou Douglas Tavolaro, CEO e sócio-fundador da CNN Brasil.

“Participar de um projeto inovador no maior canal de notícias do mundo é motivo de muito orgulho. Espero contribuir com a expansão do canal no Brasil e poder gerar ainda mais credibilidade à CNN. Chego muito motivado. Será um grande desafio na minha carreira”, destacou Márcio Gomes.

Veja também: Com brasileiros no elenco, filme marca despedida do universo X-Men da Fox

(Texto: Famosidades)