Brasil registra 566 novos óbitos por covid-19 em 24 horas

Dados do Ministério da Saúde apontam que houve mais 566 mortes pela covid-19, nas últimas 24 horas, no Brasil. Com isso, o total de mortes em decorrência a doença no país somam-se 155.403.

No mesmo período, foram contabilizados 24.818 novos casos do novo coronavírus, elevando o número de infectados a 5.298.772.

O Brasil é o segundo país com maior número de mortes por coronavírus no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, e o terceiro em casos, abaixo dos EUA e da Índia.

Apesar disso, nas últimas semanas a pandemia tem desacelerado no Brasil em relação ao pico atingido no final de julho, quando eram registrados por dia, em média, mais de 50 mil casos novos e mais de 1 mil óbitos.

Veja também: Adolescente que morreu por covid-19 é sepultada nesta tarde