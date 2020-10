Professor Juari tem como meta educação de qualidade

Juari Lopes Pinto, o “Professor Juari” (PSDB), está pela terceira vez tentando uma vaga para vereador em Campo Grande. Formado em História e Filosofia, teve mais de 2 mil votos e, na segunda tentativa, mais de 4 mil, e agora acredita que chegou a sua vez.

Ele acredita que a maturidade de estar na terceira campanha, com campanha de propósito e mais tranquila, e com mais de duas mil pessoas pedindo votos, acreditando que, se cada um deles trouxer mais dois ou três, as chances são praticamente garantidas. São 80 professores concorrendo, de acordo com o candidato.

“Faríamos uma bancada da educação multipartidária e tudo que fosse para discutir sobre o assunto passaria pela bancada. Ainda ouço professor dizendo que é candidato, porque vai ficar três meses sem trabalhar e por causa de fundo partidário que vai gastar sem pensar que vai ter de prestar contas. Falta uma união grande da categoria. Estou no PSDB e defendo as causas dos trabalhadores. Acredito em pessoas, na social democracia e prego a valorização do trabalhador. As causas trabalhistas não são exclusivas de partidos de esquerda”, avaliou.

Outra reclamação do Professor Juari é que quem os deveria defender é partidário. “Infelizmente, todos os nossos sindicatos estão aparelhados a partidos de esquerda e isso para nós é um crime. É muito ”, avaliou. Professor Juari está pela reeleição de Marquinhos Trad, mas é amigo de outros candidatos a prefeito, como Pedro Kemp (PT), Promotor Harfouche (Avante), João Henrique Catan (PL) e Delegada Sidneia Tobias (Podemos). Ele afirma que tem pessoas que estão fazendo campanha para Delegada Sidneia Tobias e para cada um dos citados sem abrir mão disso.

