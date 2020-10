‘Prata da casa’ vira destaque do Águia Negra na Série D

Gugu chega a quatro gols e ajuda a manter time na briga por classificação

A vitória do Goiânia sobre o Vitória por 1 a 0, na segunda-feira (19), tirou a quarta colocação do Águia Negra, no grupo 5 do Brasileiro da Série D. As duas equipes fecharam o primeiro turno com nove pontos, mas o time de Goiás leva vantagem no critério de saldo de gols (1 a -3).

Aparecidense, com 14, e Real Noroeste-ES e Goianésia, com 13, lideram o grupo. Das oito equipes, quatro se classificam para o mata-mata da segunda fase. O Águia Negra abre o segundo turno amanhã (22), às 15h, em Várzea Grande-MT, contra o Operário local. Depois de estrear com duas derrotas, o técnico Rodrigo Cascca buscará a segunda vitória seguida no comando do Águia.

A vitória mantém o representante de Mato Grosso do Sul com boas chances na tabela. E, a derrota pode significar terminar a rodada do meio de semana na lanterna. No domingo (25), o rubro-negro recebe o Vitória-ES no Ninho da Águia

. Vale lembrar que o Aquidauanense foi eliminado na fase anterior pelo Real Noroeste, depois de duas derrotas por 3 a 1 para o time capixaba. Deste modo, o time de Rio Brilhante é o único elenco do Estado em ação na temporada nacional 2020. Confira outras notícias.

(Texto: Luciano Shakihama)