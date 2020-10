Operação policial resulta em mais de 9t de maconha em MS

A PRF (Polícia Rodoviária Federal), a Polícia Civil e a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul apreenderam 9.120 quilos de maconha, na noite de segunda-feira (19), em Aparecida do Taboado. O montante da droga apreendida tem valor de R$ 9,1 milhões.

Segundo os agentes, eles localizaram a droga escondida em um barracão que funcionava como entreposto do ilícito. Entretanto, nenhum suspeito foi localizado. A maconha foi encaminhada para a Polícia Civil em Aparecida do Taboado, que já investigava a ação de traficantes no local.

Ivinhema

No mesmo dia, a PRF apreendeu 2.500 quilos de maconha em Ivinhema. Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na BR-376, quando abordaram um caminhão Volvo/NL 12 acoplado a um reboque.

Em seguida, o motorista, de 49 anos, apresentou a nota fiscal da carga lícita de milho, porém se recusou a mostrar a carga aos policiais. Desconfiada, a equipe retirou a lona do caminhão e encontrou vários fardos de maconha.

Aos policiais, o caminhoneiro confessou ter carregado o ilícito em Itaquiraí e viajaria até Guarujá, em troca, disse que receberia R$ 30.000,00. Ele foi preso e encaminhado para a Polícia Civil em Ivinhema (MS), junto com a maconha e a carreta. Veja mais.