Curado da COVID, deputado e candidato Onevan faz exames

Depois de ficar internado desde o dia 3 e por dois dias em estado grave utilizando respiração mecânica, em razão do coronavírus, o deputado estadual Onevan de Matos (PSDB) está curado, conforme nota da assessoria de imprensa. Foram 15 dias de tratamento, inclusive contra pnemonia decorrente da doença, e agora ele está em São Paulo onde realiza checkup e exames para garantir não haver nenhuma sequela.

O parlamentar também é candidato a prefeito de Naviraí e seu vice é Márcio Araguaia (PTB). O vice segue fazendo campanha e agradece a Deus tanto a recuperação de Onevan quanto o encaminhamento eleitoral e a própria boa saúde, já que também está curado do novo coronavírus. Araguaia até alguns dias também estava se cansando por conta da consequência da doença.

“Onevan Está curado do COVID. Está no quarto com a família, tudo certinho. Está se recuperando agora. É uma doença muito forte que deixa algumas sequelas. O pulmão fica muito cansado. Está fazendo o checkup vendo se ficou algum resquício da doença. Está se tratando”, disse o vice.

