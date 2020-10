“Brasil produz para alimentar mil milhões”

A ministra da Agricultura do Brasil, Tereza Cristina, esteve em Portugal na semana passada e disse estar confiante de que o acordo entre o Mercosul e a União Europeia avance. Ela negou ainda que a produtividade agropecuária dependa do desmatamento da Amazônia e admite ser fã do azeite português. As afirmações fora feitas durante entrevista a um jornal português.

Ele destacou que o recorde de exportação de soja deve se repetir neste ano. “Nós ainda não acabamos o ano, mas os números têm mostrado isso. A agropecuária brasileira desenvolveu-se em cima de uma tecnologia tropical. Nós temos tido um aumento de produtividade sem a relação ser igual ao aumento da área. Hoje, nós temos 425% de aumento de produtividade com 43% da área”, salientou, destacando que as exportações brasileiras alimentam o mundo.

“Hoje, o número quantificado é cerca de um bilhão de pessoas, mil milhões como se diz aqui em Portugal. Acontece que nós temos ainda uma capacidade produtiva maior. Nós temos muita área de pastos que estão degradados e que estão a ser incorporados na nossa agricultura ou na melhoria da produção de pecuária. O Brasil tem uma capacidade enorme de produção. Nós esperamos que em 2030 tenhamos já mais de 300 milhões de toneladas, hoje o Brasil produz 242 milhões de toneladas”, enfatizou.

(Texto: Da redação)

Veja também: Procon vê diferença de 714% em preços de remédios na Capital

Confira a notícia completa aqui, em nossa versão digital