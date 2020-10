Senador diz que dinheiro na cueca era para funcionários

Senador Chico Rodrigues (DEM-RR) enviou mensagens aos seus colegas do Senado explicando o motivo pelo qual estava com dinheiro escondido na cueca. Ele afirma que o dinheiro era para pagar funcionários e escondeu o valor por “impulso”. O senador foi flagrado com o dinheiro na cueca durante uma operação da Polícia Federal, na última quarta-feira (14).

“Nunca tinha sido acordado pela polícia. Acordei em meio a pessoas estranhas em meu quarto. Num ato de impulso, protegi o dinheiro do pagamento das pessoas que trabalham comigo. Se levassem aquele dinheiro ninguém iria receber naquela semana”, afirmou o senador.

Ainda de acordo com o parlamentar, o dinheiro que estava na casa dele não era de corrupção. Para senadores ouvidos pelo comentarista Valdo Cruz, da Globo News, Rodrigues deverá comprovar que a origem dos valores é lícita.

(Com informações do Site Isto É)

Veja mais:

Diretor da PF defende investir em tecnologia contra crime organizado