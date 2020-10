Semana começa com borrifação do Fumacê em 13 bairros de CG

O Fumacê vai passar por 13 bairros de Campo Grande nesta segunda-feira (19). As equipes vão estar nos bairros Aero Rancho, Vila Glória, Guanandi, Lageado, Leblon, Los Angeles, Moreninhas, Noroeste, Parati, Piratininga, Tiradentes, Universitário e União.

A borrifação do veneno que ajuda no combate do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chykungunia, começa ás 16h e segue até ás 22h. Para uma maior eficácia do inseticida, é necessário que o morador abra portas e janelas, assim o veneno consegue atingir os locais onde há maior probabilidade de estarem os mosquitos.

Em caso de chuva ou fortes ventos na região em que as equipes estão programadas a passar, não será possível executar o serviço.

