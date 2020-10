Negócios que inovaram na pandemia tiveram perdas menores

Um em cada quatro donos de pequenos negócios implementou alguma inovação desde o início da crise provocada pela pandemia de coronavírus (covid-19). Segundo pesquisa do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), em parceria com a FGV (Fundação Getúlio Vargas), os empresários que desenvolveram práticas inovadoras em seus negócios tiveram mais sucesso na melhora do nível de faturamento.

Enquanto os pequenos negócios inovadores registraram perda de 32% da receita, as empresas que não inovaram tiveram percentual de perda maior (39%).

Entre os principais desafios para os micro e pequenos empresários está a digitalização dos serviços. A presença consolidada nas redes sociais também permitiu que a empresária enfrentasse a crise econômica decorrente da pandemia com mais estabilidade. Outras notícias.

(Com informações: Agência Brasil)