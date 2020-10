“Na manhã deste domingo, em face à arbitragem desastrosa e danosa do jogo contra o São Paulo, ocorrido na noite de ontem, após a concessão da troca do quadro arbitral, o Presidente Romildo Bolzan Jr comunica que pedirá a anulação da partida bem como investigação da reunião realizada entre membros da CBF com a parte arbitral que motivou a mudança na escala do árbitro do VAR”, publicou o time.

“Equívocos, descritérios, erros e a omissão do VAR em lances capitais da partida colocam a arbitragem brasileira sob suspeição”, afirmou Bolzan em entrevista à Rádio Grenal. As principais reclamação dos gremistas são em relação a um possível pênalti sofrido por Geromel e a não aplicação de cartões vermelhos para Daniel Alves, que cometeu uma dura falta no meio de campo, e Reinaldo, também por uma falta. Logo após o empate por 0 a 0, o presidente do Grêmio já havia se manifestado contra a arbitragem nas redes sociais do clube. (Com informações: Gazeta Esportiva)